"Весільний бізнес". Жінка з інвалідністю "продавала" чоловікам виїзд з України

За інформацією ДПСУ, жінка вимагала 10 тисяч доларів за одруження з нею. Після цього псевдонаречений мав перетнути кордон як той, хто здійснює супровід особи з інвалідністю.

"Весільний бізнес" провалився. Організатора незаконної схеми затримали після отримання нею частини грошей", - розповіли прикордонники.

Поліцейські вже повідомили жінці про підозру у скоєнні правопорушення.

Військовий стан в Україні

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні оголосили воєнний стан та мобілізацію. Таким чином, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. Також існує низка винятків.

На цьому фоні в країні дедалі частіше почали організовувати незаконні схеми виїзду для військовозобов'язаних.

Нещодавно прикордонники викрили схему, в рамках якої 44-річний українець обіцяв своїм "клієнтам" працевлаштування на одному із підприємств та подальше оформлення закордонного відрядження.

За це він отримував 6500 доларів з однієї людини.