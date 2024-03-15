"Трудоустройство" за границей. ГПСУ разоблачила новую схему незаконного выезда

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Правоохранители установили, что 44-летний украинец обещал своим "клиентам" трудоустройство на одном из предприятий.

В дальнейшем для мужчин изготовляли пакет документов для заграничной командировки. За такую "услугу" злоумышленник получал 6500 долларов с одного человека.

"Организатора незаконной схемы задержали пограничники с сотрудниками Нацполиции после получения им части денег. Досудебное расследование продолжается", - сообщили в ГПСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране было введено военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено уезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или "помочь" другим бежать из страны за денежное вознаграждение.

Например, пограничники задержали двух "спринетров", которые смогли не преодолеть противотранспортный ров.

Кроме того, на границе со Словакией пограничники задержали группу мужчин призывного возраста, а затем и их "переправщика".

РБК-Украина также сообщало, что недавно пограничники задержали нарушителя, который в латексной маске, плаще-мантии и гидрокостюме пытался "магически" исчезнуть из Украины.

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