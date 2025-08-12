Свадьба публичного служащего? В НАПК предупредили, что на праздник дарить нельзя

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции рассказали, какие свадебные подарки можно дарить публичному служащему, а от каких - ему лучше "вежливо отказаться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК в Facebook.

Подарки для публичных служащих: основные категории

Украинцам напомнили, что свадьба публичного служащего - не только личный праздник, но и возможность проявить (даже в неформальных ситуациях) свою:

ответственность;

профессиональную этику.

"Чтобы "горько!" звучало с радостью, а не с привкусом нарушений, разбираемся, какие свадебные подарки можно принимать публичному служащему, а от каких лучше вежливо отказаться", - добавили в НАПК.

Отмечается, что в целом подарки для публичных служащих делятся на три категории:

запрещенные;

разрешенные с определенными ограничениями;

разрешенные.

Поэтому гражданам объяснили "на примерах", какие свадебные подарки - это "красные флажки", а какие могут быть приемлемыми.

Публикация НАПК (скриншот: facebook.com/NAZKgov)

Что нельзя дарить публичным служащим

Первый "красный флажок" - то есть запрет - это подарок от подчиненных, что является нарушением закона.

Речь идет о ситуации, когда, например, коллектив подразделения собирает деньги и дарит руководительнице плазменный телевизор.

Первый "красный флажок" (инфографика: facebook.com/NAZKgov)

Под запрет, согласно законодательству, попадают также подарки от человека, в отношении которого руководительница (или руководитель) должны принимать те или иные решения - в пределах своих служебных полномочий.

"Неожиданно, без приглашения, на праздник пришло лицо, в отношении которого руководитель должен принимать решения в пределах своих полномочий. И не с пустыми руками", - привели пример в НАПК.

Объясняется, что закон запрещает такие подарки, поскольку "такие презенты могут восприниматься как попытка повлиять на решение публичного служащего".

Второй "красный флажок" (инфографика: facebook.com/NAZKgov)

Еще один запрещенный подарок - деньги. Когда, например, давний знакомый дарит на праздник "10 тысяч гривен в конверте".

"Согласно закону, стоимость одноразового подарка не должна превышать 2 прожиточных минимума. В 2025 году это составляет 6 056 гривен", - уточнили в НАПК.

Следовательно, руководительнице или руководителю от такого подарка нужно отказаться.

Третий "красный флажок" (инфографика: facebook.com/NAZKgov)

Что публичные служащие могут принять в подарок и от кого

Согласно информации НАПК, от близких лиц можно получать, по закону, любые подарки - независимо от их стоимости.

Таким образом, это может быть, например, поездка в Грецию - All Inclusive - от родителей на медовый месяц.

"Это - не red flag", - отметили в НАПК. Скорее речь идет о проявлении любви от родных, разрешенном законом.

От близких можно получать любые подарки (инфографика: facebook.com/NAZKgov)

Допустимо также, если "во время празднования руководительнице звонят и сообщают о выигрыше в лотерею".

"Двойное счастье - потому что такой подарок разрешено получать", - отметили в НАПК.

Выигрыш в лотерею - можно получать (инфографика: facebook.com/NAZKgov)

В то же время в НАПК призвали не забывать, что подарок в денежной/неденежной форме нужно задекларировать - если его стоимость превышает 5 прожиточных минимумов (15 140 гривен в 2025 году).

"Если его стоимость/сумма превышает 50 ПМ (151 400 гривен в 2025 году) - эту сделку нужно еще и указать в разделе 14 декларации", - добавили в Национальном агентстве.

В завершение украинцам напомнили о необходимости подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии - если вы занимаете соответствующую должность и обязаны его подавать.

Важное напоминание публичным служащим (инфографика: facebook.com/NAZKgov)