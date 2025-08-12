ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Свадьба публичного служащего? В НАПК предупредили, что на праздник дарить нельзя

Вторник 12 августа 2025 10:18
UA EN RU
Свадьба публичного служащего? В НАПК предупредили, что на праздник дарить нельзя Некоторые подарки на свадьбе публичного служащего - под запретом (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции рассказали, какие свадебные подарки можно дарить публичному служащему, а от каких - ему лучше "вежливо отказаться".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАПК в Facebook.

Подарки для публичных служащих: основные категории

Украинцам напомнили, что свадьба публичного служащего - не только личный праздник, но и возможность проявить (даже в неформальных ситуациях) свою:

  • ответственность;
  • профессиональную этику.

"Чтобы "горько!" звучало с радостью, а не с привкусом нарушений, разбираемся, какие свадебные подарки можно принимать публичному служащему, а от каких лучше вежливо отказаться", - добавили в НАПК.

Отмечается, что в целом подарки для публичных служащих делятся на три категории:

  • запрещенные;
  • разрешенные с определенными ограничениями;
  • разрешенные.

Поэтому гражданам объяснили "на примерах", какие свадебные подарки - это "красные флажки", а какие могут быть приемлемыми.

Свадьба публичного служащего? В НАПК предупредили, что на праздник дарить нельзяСвадьба публичного служащего? В НАПК предупредили, что на праздник дарить нельзяПубликация НАПК (скриншот: facebook.com/NAZKgov)

Что нельзя дарить публичным служащим

Первый "красный флажок" - то есть запрет - это подарок от подчиненных, что является нарушением закона.

Речь идет о ситуации, когда, например, коллектив подразделения собирает деньги и дарит руководительнице плазменный телевизор.

Свадьба публичного служащего? В НАПК предупредили, что на праздник дарить нельзяПервый "красный флажок" (инфографика: facebook.com/NAZKgov)

Под запрет, согласно законодательству, попадают также подарки от человека, в отношении которого руководительница (или руководитель) должны принимать те или иные решения - в пределах своих служебных полномочий.

"Неожиданно, без приглашения, на праздник пришло лицо, в отношении которого руководитель должен принимать решения в пределах своих полномочий. И не с пустыми руками", - привели пример в НАПК.

Объясняется, что закон запрещает такие подарки, поскольку "такие презенты могут восприниматься как попытка повлиять на решение публичного служащего".

Свадьба публичного служащего? В НАПК предупредили, что на праздник дарить нельзяВторой "красный флажок" (инфографика: facebook.com/NAZKgov)

Еще один запрещенный подарок - деньги. Когда, например, давний знакомый дарит на праздник "10 тысяч гривен в конверте".

"Согласно закону, стоимость одноразового подарка не должна превышать 2 прожиточных минимума. В 2025 году это составляет 6 056 гривен", - уточнили в НАПК.

Следовательно, руководительнице или руководителю от такого подарка нужно отказаться.

Свадьба публичного служащего? В НАПК предупредили, что на праздник дарить нельзяТретий "красный флажок" (инфографика: facebook.com/NAZKgov)

Что публичные служащие могут принять в подарок и от кого

Согласно информации НАПК, от близких лиц можно получать, по закону, любые подарки - независимо от их стоимости.

Таким образом, это может быть, например, поездка в Грецию - All Inclusive - от родителей на медовый месяц.

"Это - не red flag", - отметили в НАПК. Скорее речь идет о проявлении любви от родных, разрешенном законом.

Свадьба публичного служащего? В НАПК предупредили, что на праздник дарить нельзяОт близких можно получать любые подарки (инфографика: facebook.com/NAZKgov)

Допустимо также, если "во время празднования руководительнице звонят и сообщают о выигрыше в лотерею".

"Двойное счастье - потому что такой подарок разрешено получать", - отметили в НАПК.

Свадьба публичного служащего? В НАПК предупредили, что на праздник дарить нельзяВыигрыш в лотерею - можно получать (инфографика: facebook.com/NAZKgov)

В то же время в НАПК призвали не забывать, что подарок в денежной/неденежной форме нужно задекларировать - если его стоимость превышает 5 прожиточных минимумов (15 140 гривен в 2025 году).

"Если его стоимость/сумма превышает 50 ПМ (151 400 гривен в 2025 году) - эту сделку нужно еще и указать в разделе 14 декларации", - добавили в Национальном агентстве.

В завершение украинцам напомнили о необходимости подачи уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии - если вы занимаете соответствующую должность и обязаны его подавать.

Свадьба публичного служащего? В НАПК предупредили, что на праздник дарить нельзяВажное напоминание публичным служащим (инфографика: facebook.com/NAZKgov)

Напомним, ранее мы рассказывали о 7 худших подарках для молодоженов на свадьбу.

Кроме того, мы объясняли, какие цветы не стоит дарить любимому человеку (по народным приметам).

Читайте также, когда и как военные смогут сообщать о коррупции без страха преследований.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Декларации о доходах НАЗК Коррупция Праздники Советы Подарки
Новости
Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки
Сотни дронов, солдаты и автотехника: Генштаб обновил потери РФ на фронте за сутки
Аналитика
Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Сделка на Аляске. Чего ждать от саммита Трампа и Путина и что грозит Украине