Цветы, которые не стоит дарить любимому человеку: что говорят народные приметы
Цветы считаются универсальным проявлением чувств, но не все букеты одинаково уместны. В культуре есть глубокая символика цветов и видов цветов, а также народные приметы, которые могут трактовать подарок как недобрый знак. Если вы хотите порадовать близкого человека - убедитесь, что выбранные цветы не имеют двусмысленного подтекста.
Какие цветы по приметам нельзя дарить любимому человеку и почему, рассказывает РБК-Украина.
Желтые цветы - символ разлуки и измены
Желтые тюльпаны или розы ассоциируются с расставанием, ревностью или изменой.
По старым приметам, букет желтых цветов может "приземлить" романтику или вызвать охлаждение в отношениях. Особенно нежелательно дарить их во время признания в любви или на годовщину.
В современной флористике желтый также означает солнце, энергию, тепло - но в паре с романтическим подтекстом лучше выбрать другой цвет.
Черные розы
Черный цвет может иметь ассоциацию не только с романтикой или определенными течениями в моде, но и ассоциироваться с грустью, сожалением и прощанием. Такие розы несут негативные эмоции и не подходят для подарка влюбленным.
Гвоздики - ассоциации с похоронами и формальностью
Особенно красные гвоздики ассоциируются с трауром, военными событиями, государственными церемониями.
Во многих странах это "официальный цветок", а не интимный жест. Дарить гвоздики - "охладить чувства" или вызвать дистанцию.
Оранжевые лилии
Лилия - символ чистоты, но оранжевый цвет имеет совсем другое значение. Такие цветы воспринимаются как ожидание, а это может вызвать недопонимание в романтических отношениях.
Чисто белые лилии - символ скорби
Белые лилии часто используют в похоронных обрядах как символ чистоты души усопшего. В любви же такой цветок может восприниматься как тревожный знак или напоминание о конце.
"Белое - к угасанию страсти и чувств" (особенно в случае подарка от мужчины женщине).
Каллы - цветы с ритуальным подтекстом
Каллы - благородные, элегантные цветы, но в Украине и Польше часто ассоциируются с похоронами.
Их редко дарят в быту, тем более - как проявление чувств. Примета: "к потере" или "к тяжелому разговору".
Количество цветов
Это практически табу в украинской культуре - четное количество цветов приносят только на кладбище.
Даже если речь идет о двух розах или четырех тюльпанах - это не о романтике. Число должно быть нечетное: 1, 3, 5, 7 - так принято, и лучше не экспериментировать.
Шипы на розах
По приметам, неочищенные шипы могут вызвать ссоры или даже ранить энергетику отношений.
В символике шипы - это "боль" в любви. Стоит либо выбрать розы без шипов, либо попросить флориста убрать колючки.
Сухие или искусственные цветы
Засохшие (сухие) цветы символизируют угасание чувств, увядание, конец. Искусственные - иллюзию, обман, фальшь. По приметам, это может "заморозить" эмоции или притянуть разочарование. Их не стоит дарить ни в каком виде - даже если они "красиво выглядят".
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При написании материала были использованы источники: этнографические материалы Александра Афанасьева, С. Килимника, практика флористов-этнологов из стран Восточной Европы, материалы с сайта Floristika.