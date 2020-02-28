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Зеленський доручив посилити сигнал цифрового ТБ на Донбасі

Новини » Політика     28.02.2020 - 18:06
Зеленський доручив посилити сигнал цифрового ТБ на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Покриття цифровим ТБ має покращитися по всій Україні

Президент України Володимир Зеленський доручив посилити сигнал цифрового телебачення, в тому числі на Донбасі й у прикордонних районах. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Повідомляється, що для розв'язання проблеми з доступом українців до інформації Зеленський запропонував провайдеру ефірного цифрового телебачення "Зеонбуд" до 4 березня змінити модуляцію сигналу, щоб розширити покриття цифровим телебаченням на території України.

Крім того, "Зеонбуд" до 1 травня 2020 році забезпечить встановлення цифрових передавачів у 47 населених пунктах України відповідно до раніше взятих зобов'язань. Також оператор має модернізувати наявні антенно-фідерні системи для всіх прикордонних територій.

Коментуючи кодування супутникових каналів, Зеленський зазначив, що РНБО має можливість ввести мораторій на кодування, але це не вирішить усього спектру проблем.

"Ми хочемо зараз знайти вихід з цієї ситуації. У нас завдання дуже просте: щоб люди мали можливість дивитися українське телебачення, особливо на тих територіях, до яких ми зараз немає іншого доступу, крім інформаційного", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мовлення громадського телебачення опинилося під загрозою після того, як за позовом Міністерства юстиції були арештовані його рахунку.

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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасцифровое ТВ
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