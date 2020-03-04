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"Весняні зустрічі" МВФ і СБ пройдуть у віртуальному форматі

Новини » Політика     04.03.2020 - 01:04
"Весняні зустрічі" МВФ і СБ пройдуть у віртуальному форматі
Ілюстративне фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Таке рішення ухвалене через спалах коронавіруса

Керівництво Групи МВФ і Світового банку домовилися провести традиційні "весняні зустрічі" 2020 року у віртуальному форматі через спалах коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВФ.

В заяві директора-розпорядника МВФ Кристаліни Георгиевої і президента Групи Світового банку Девіда Малпасса йдеться, що метою таких заходів є забезпечуванню здоров'я і безпеки учасників та працівників "весняних зустрічей".

Вони зазначили, що будуть максимально використані пов'язані з ІТ та віртуальними з'єднаннями можливості для проведення необхідних консультацій з членами.

"Завдяки цьому адаптованому формату, ми впевнені, наші країни-члени зможуть ефективно брати участь у вирішенні актуальних глобальних економічних проблем на цих "весняних зустрічах", - наголошується в заяві.

Раніше повідомлялося, що Федеральна резервна система США прийняла термінове рішення про зниження базової процентної ставки на 0,5 процентного пункту до 1-1,25% річних.

РБК-Україна писало, що директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва вважає недоцільним очікувати швидкої ліквідації наслідків нового коронавіруса для світової економіки.

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