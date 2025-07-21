В Бангладеш истребитель упал на школу: есть погибший и раненые

Учебный самолет ВВС Бангладеш упал на территорию школы и колледжа Milestone в районе Уттара в Дакке днем 21 июля. Есть жертва и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Учебный самолет F-7 BGI ВВС Бангладеш разбился в Уттаре. Самолет взлетел в 13:06 (по местному времени - ред.)", - говорится в заявлении отдела по связям с общественностью военного ведомства.

На видео последствий катастрофы видно большой пожар на поляне, с которой в небо поднимался густой дым. По меньшей мере четыре человека получили ранения и были доставлены в военный госпиталь в этом районе. Один человек - погиб.

По предварительным данным, самолет упал на крышу столовой колледжа. Авария произошла в учебное время.