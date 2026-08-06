Вертолет с Трампом из-за проблем со связью пролетел рядом с самолетом над Вашингтоном, - NYT
Во вторник военный вертолет с президентом США Дональдом Трампом приблизился на расстояние менее 1,5 км к пассажирскому самолету над Вашингтоном. Причиной инцидента стала проблема со связью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, инцидент произошел вскоре после 14:30 4 августа, когда Трамп летел из Белого дома на объединенную военную базу Эндрюс. Это был первый этап запланированной поездки в Лос-Анджелес.
Согласно аудиозаписями, перед взлетом экипаж вертолета Marine One (на борту которого был президент США) - трижды пытался предупредить диспетчеров в диспетчерской вышке Национального аэропорта о том, что до взлета осталось три минуты.
Судя по всему, диспетчер не услышал эти сообщения, а вертолет продолжил движение. Это привело к тому, что Marine One оказался на траектории полета пассажирского самолета Envoy Air.
Два источника, знакомые с предварительными выводами Федерального управления гражданской авиации, сказали, что в точке максимального сближения вертолет находился от самолета на расстоянии 0,8 мили по горизонтали и 700 футов по вертикали (суммарно менее 1,5 км). Это расстояние оказалось большим, чем разрешено правилами.
Тем временем The Guardian пишет, что Федеральное управление гражданской авиации США расследует инцидент.
Другие инциденты
Напомним, в сентябре 2025 года вертолет с Дональдом Трампом и его женой Меланией совершил экстренную посадку в Лондоне из-за гидравлической проблемы.
Также мы писали, что в январе этого года президентский самолет вылетел с Трампом в Давос, однако вскоре вернулся в США по причине неисправности.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 20 июня Трамп представил новый президентский борт, который ему подарил Катар.