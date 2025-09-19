Вертолет Трампа совершал экстренную посадку в Лондоне: что известно

Вертолет с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией в четверг, 18 сентября, совершал экстренную посадку в Лондоне из-за гидравлической проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Как сообщается, Трамп и его супруга были вынуждены пересесть на другой вертолет, направляясь в лондонский аэропорт Станстед.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что вертолет, на борту которого находился президент США, приземлился в аэропорту Лутон "из-за незначительной гидравлической проблемы".

По ее словам, решение было принято "из соображений чрезвычайной осторожности",

Левитт добавила, что Трамп безопасно сел на борт вспомогательного вертолета. Его прибытие задержалось на несколько минут.