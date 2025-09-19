ua en ru
Вертолет Трампа совершал экстренную посадку в Лондоне: что известно

Пятница 19 сентября 2025 18:48
Вертолет Трампа совершал экстренную посадку в Лондоне: что известно Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вертолет с президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией в четверг, 18 сентября, совершал экстренную посадку в Лондоне из-за гидравлической проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Как сообщается, Трамп и его супруга были вынуждены пересесть на другой вертолет, направляясь в лондонский аэропорт Станстед.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что вертолет, на борту которого находился президент США, приземлился в аэропорту Лутон "из-за незначительной гидравлической проблемы".

По ее словам, решение было принято "из соображений чрезвычайной осторожности",

Левитт добавила, что Трамп безопасно сел на борт вспомогательного вертолета. Его прибытие задержалось на несколько минут.

Великобритания Лондон Вашингтон Дональд Трамп
