Самолет Трампа летевший в Давос вернулся в США: CNN узнало причину

Среда 21 января 2026 06:20
UA EN RU
Самолет Трампа летевший в Давос вернулся в США: CNN узнало причину Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Самолет президента США Дональда Трампа, летевший на Всемирный экономический форум в Давосе, вернулся обратно в Соединенные Штаты по причине неисправности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"По информации источника, знакомого с ситуацией, самолет Air Force One возвращается на объединенную базу Эндрюс из-за технической неисправности", - пишет издание.

CNN добавило, что как ожидается, Трамп по-прежнему отправится в Давос. Для этого он планирует воспользоваться запасным рейсом.

Чуть позже издание выпустило еще одну публикацию, в которой говорилось, что борт Air Force One успешно приземлился, а Трамп и сопровождающие его лица разделятся на два самолета меньшего размера.

"По словам источника, в настоящее время они планируют покинуть вокзал JBA в 23:45", - сказано в публикации.

Саммит в Давосе

Напомним, что Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) стартовал в понедельник, 19 января, и продлится до 23 января.

На этом мероприятии соберутся около 3000 участников из более 130 стран, включая делегацию Украины, которая будет представлена на самом высоком уровне.

Вчера, 20 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пока не едет в Давос, в остается в Киеве. Причиной тому стал ночной обстрел столицы.

Позже он публично подтвердил эту информацию и добавил, что план процветания, и гарантии безопасности являются двумя очень важными документами. И если они будут готовы, тогда будет встреча и поездка.

Подробнее о форуме в Давосе - читайте в материале РБК-Украина.

