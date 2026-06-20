Трамп похвастался новым самолетом с баснословной стоимостью полета в час

Президент США Дональд Трамп продемонстрировал новый "летающий Белый дом" - борт номер один. Этот борт вдвое больше прежнего, который отправили на "пенсию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg .

Самолет имеет официальное название VC-25B Bridge. Цветовая гамма самолета кардинально изменилась: Трамп отказался от нежно-голубого цвета, который выбирала еще Джеки Кеннеди. Цвет самолетов Air Force One (Борт номер один) не меняли десятилетиями в память о погибшем Джоне Кеннеди. Теперь самолет окрашен в белый, бордовый и темно-синий цвета.

"Мы все перекрасили, и вот новые цвета: красный, белый и синий", - сказал Трамп. "И нам нравился нежно-голубой, но пришло время перемен. А это самая элегантная линия. Все было хорошо продумано. Это было по моему вкусу".

Воздушное судно стоимостью более миллиарда долларов подарило правительство Катара, что в свое время вызвало шквал споров. Эксперты и политики были обеспокоены возможным иностранным влиянием.

Возникли вопросы относительно секретности связи на борту. Но в ВВС США уверяют в надежности: модернизация самолета обошлась бюджету в 400 миллионов долларов.

Военные подчеркнули, что приоритетом была миссия, а не эстетика. Интерьер изменили минимально. Система связи соответствует самым высоким стандартам защиты президента.

Что сделают со старым самолетом

Легендарный борт номер 29000, на котором летал еще Джордж Буш-младший во время трагедии 11 сентября, уходит на покой. Трамп совершил на нем свой последний международный полет после саммита G7.

Трамп планирует превратить старый самолет в музейный экспонат. Сейчас Трамп уже готовит первую публичную акцию для нового самолета. Он хочет устроить торжественный пролет над Вашингтоном. Мероприятие должно состояться 4 июля в День независимости.

Сколько стоит полет борта номер один

Многие из демократов опасались, что после окончания президентского срока Трамп оставит самолет себе.

Однако вряд ли это произойдет, ведь один час полета борта номер один обходится примерно в 200 тысяч долларов, что в 15 раз больше, чем полет обычного частного самолета Трампа.