Вертоліт, танки і 140 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Збройні сили України за минулу добу ліквідували близько 140 окупантів. Всього Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні вже 42 340 своїх військових убитими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника на 8 серпня орієнтовно склали:
У Генштабі зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, цієї ночі Збройні сили України високоточно вдарили по пунктах дислокації російських військ у Мелітополі. Ударами знищено понад 100 російських солдатів і значну кількість військової техніки.
Також українські війська завдали удари по мостах і переправах в Херсонській області. Зокрема, попадання зафіксовані в районі Антонівського мосту.
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