Вертолет, танки и 140 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали около 140 оккупантов. Всего Россия за время полномасштабной войны потеряла в Украине уже 42 340 своих военных убитыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

В Генштабе отметили, что наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Напомним, этой ночью Вооруженные силы Украины высокоточно ударили по пунктам дислокации российских войск в Мелитополе. Ударами уничтожено более 100 российских солдат и значительное количество военной техники.

Также украинские войска нанесли удары по мостам и переправам в Херсонской области. В частности, попадания зафиксированы в районе Антоновского моста.

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