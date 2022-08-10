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Гелікоптер Росії знову порушив повітряний простір Естонії: посла викликали "на килим" в МЗС

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Таллінн, Середа 10 серпня 2022 20:15
Гелікоптер Росії знову порушив повітряний простір Естонії: посла викликали "на килим" в МЗС Ілюстративне фото: гелікоптер Росії знову порушив повітряний простір Естонії (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Російський військовий гелікоптер порушив повітряний простір Естонії. Таллінн викликав посла РФ, щоб вручити йому ноту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Збройних сил Естонії.

За інформацією ЗС, у вівторок, 9 серпня, ввечері російський гелікоптер Мі-8 без попереджень зайшов у повітряний простір Естонії в районі прикордонного переходу Койдула, який знаходиться в південно-східній частині країни.

"Гелікоптер знаходився в повітряному просторі Естонії майже одну хвилину. У нього не було плану польоту, транспондер був вимкнений", - розповіли в НД.

Відзначається, що після інциденту в МЗС Естонії викликали російського посла і вручили йому ноту. Цей випадок був уже третім порушенням повітряного простору країни Росією за 2022 рік.

Нагадаємо, 21 червня російський вертоліт "Мі-8" під час військових навчань залетів на територію Естонії. Таллін викликав посла РФ для пояснень.

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Російська Федерація Естонія
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