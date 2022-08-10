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Вертолет России снова нарушил воздушное пространство Эстонии: посла вызвали "на ковер" в МИД

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Таллин, Среда 10 августа 2022 20:15
Вертолет России снова нарушил воздушное пространство Эстонии: посла вызвали "на ковер" в МИД Иллюстративное фото: вертолет России снова нарушил воздушное пространство Эстонии (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Российский военный вертолет нарушил воздушное пространство Эстонии. Таллин вызвал посла РФ, чтобы вручить ему ноту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Эстонии.

По информации ВС, во вторник, 9 августа, вечером российский вертолет Ми-8 без предупреждений зашел в воздушное пространство Эстонии в районе пограничного перехода Койдула, который находится в юго-восточной части страны.

"Вертолет находился в воздушном пространстве Эстонии почти одну минуту. У него не было плана полета, транспондер был выключен", - рассказали в ВС.

Отмечается, что после инцидента в МИД Эстонии вызвали российского посла и вручили ему ноту. Этот случай был уже третьим нарушением воздушного пространства страны Россией за 2022 год.

Напомним, 21 июня российский вертолет "Ми-8" во время военных учений залетел на территорию Эстонии. Таллин вызвал посла РФ для объяснений.

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