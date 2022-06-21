Російський військовий гелікоптер вперше порушив повітряний простір Естонії

Російський гелікоптер "Мі-8" під час військових навчань залетів на територію Естонії. Таллін викликав посла РФ для пояснень.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News , про це заявив чиновник естонського Міноборони Кусті Салм.

Зазначається, що інцидент стався на естонсько-російському кордоні біля міста Псков 18 травня увечері. При цьому таких порушень повітряного простору було кілька.

"Це картина загрози. Як ми бачимо російську загрозу... Вона ніколи не була такою серйозною, як зараз", - наголосив Салм.

За його словами, Росія також під час військових навчань імітує ракетні удари по території Естонії.

Пізніше ще один неназваний естонський чиновник розповів, що такі дії з боку Росії не могли бути випадковими, і вона навмисно здійснює подібні провокації.