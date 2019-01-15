Вертоліт з п'ятьма міністрами закордонних справ не зміг долетіти до Маріуполя

Вертоліт приземлився у аеропорту у Дніпрі
Військовий гелікоптер з міністрами закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України не долетів до Маріуполя через важкі погодні умови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook міністра заордонних справ України Павла Клімкіна.
Він розповів, що в умовах туману та загрози обледеніння, екіпаж гелікоптера прийняв рішення повернутися на Дніпровське летовище.
"Дуже хотів показати нашим друзям Маріупольський порт, у якому зараз всього два кораблі, а колись - вирувало життя. Показати, що відбувається на КПВВ через лінію дотику. Цього разу не вийшло", - написав Клімкін.
Водночас він повідомив, що сьогодні буде організовано відеозв'язок із тими, хто чекав міністрів у Маріуполі.
Наразі міністри відвідують лікарню ім. Мечникова у Дніпрі.
Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, міністри закордонних справ Польщі та країн Балтії повинні були відвідати Донбас. Поїздка була запланована для ознайомлення диполоматів з перешкодами свободі мореплавства через Керченську протоку до портів Бердянська і Маріуполя.
Раніше повідомлялося, що глава ОБСЄ і міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак відвідає Україну на цьому тижні.