Вертоліт з п'ятьма міністрами закордонних справ не зміг долетіти до Маріуполя

Фото: міністри у Дніпрі (facebook.com/pavloklimkin.ua)

Вертоліт приземлився у аеропорту у Дніпрі

Військовий гелікоптер з міністрами закордонних справ Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України не долетів до Маріуполя через важкі погодні умови. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Facebook міністра заордонних справ України Павла Клімкіна.

Він розповів, що в умовах туману та загрози обледеніння, екіпаж гелікоптера прийняв рішення повернутися на Дніпровське летовище.

"Дуже хотів показати нашим друзям Маріупольський порт, у якому зараз всього два кораблі, а колись - вирувало життя. Показати, що відбувається на КПВВ через лінію дотику. Цього разу не вийшло", - написав Клімкін.

Водночас він повідомив, що сьогодні буде організовано відеозв'язок із тими, хто чекав міністрів у Маріуполі.

Наразі міністри відвідують лікарню ім. Мечникова у Дніпрі.

Нагадаємо, сьогодні, 15 січня, міністри закордонних справ Польщі та країн Балтії повинні були відвідати Донбас. Поїздка була запланована для ознайомлення диполоматів з перешкодами свободі мореплавства через Керченську протоку до портів Бердянська і Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що глава ОБСЄ і міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак відвідає Україну на цьому тижні.