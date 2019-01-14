Глави МЗС країн Балтії та Польщі завтра відвідають Донбас

Фото: глави МЗС країн Балтії (з відкритих джерел)

Міністри закордонних справ ознайомляться з ситуацією на Донбасі

Міністри закордонних справ Польщі та країн Балтії завтра, 15 січня, відвідають Донбас. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що завтра міністр закордонних справ України Павло Клімкін разом з колегами з Литви Лінасом Линкявичюсом, Латвії Эдгарсом Ринкевічсом, Естонії Свеном Міксером та Польщі Яцеком Чапутовичем відвідає Маріуполь. Поїздка відбудеться для ознайомлення з актуальною соціальною та економічною ситуацією, зокрема, з перешкодами свободі мореплавства через Керченську протоку до портів Бердянська і Маріуполя.

"Міністри також ознайомляться зі складною ситуацією з безпекою, викликаною російською агресією на Донбасі", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що цей візит є відповіддю на заклик Клімкіна до міністрів закордонних справ країн Євросоюзу відреагувати на агресію Росії в Керченській протоці 25 листопада 2018.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава ОБСЄ і міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак відвідає Україну на цьому тижні.