Глава ОБСЄ відвідає Україну наступного тижня

Фото: Мирослав Лайчак (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчак має намір "зосередитися на можливостях для діалогу"

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак відвідає Україну на наступному тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення словацького представництва при ОБСЄ в Twitter.

"Мирослав Лайчак тільки що оголосив, що відвідає Україну наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Лайчак має намір "зосередитися на можливостях для діалогу".

"Якщо є який-небудь спосіб негайно полегшити ситуацію для людей на місцях, ми повинні зробити це", - заявив глава ОБСЄ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував візит іноземних міністрів на Донбас. Він не повідомив, про міністрів яких країн йде мова. Разом з тим, він зазначив, що Донбас, зокрема, відвідає керівник ОБСЄ Мирослав Лайчак.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міноборони України активність бойовиків на Донбасі вчора, 9 січня, залишалася на низькому рівні - зафіксовано 2 обстріли українських позицій з боку бойовиків. Сьогодні вранці, 10 січня, бойовики відкривали вогонь один раз - із заборонених мінометів 82-го калібру.