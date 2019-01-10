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Глава ОБСЄ відвідає Україну наступного тижня

Новини » Політика    10.01.2019 - 14:20
Глава ОБСЄ відвідає Україну наступного тижня
Фото: Мирослав Лайчак (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчак має намір "зосередитися на можливостях для діалогу"

Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак відвідає Україну на наступному тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення словацького представництва при ОБСЄ в Twitter.

"Мирослав Лайчак тільки що оголосив, що відвідає Україну наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Лайчак має намір "зосередитися на можливостях для діалогу".

"Якщо є який-небудь спосіб негайно полегшити ситуацію для людей на місцях, ми повинні зробити це", - заявив глава ОБСЄ.

Глава ОБСЄ відвідає Україну наступного тижня

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував візит іноземних міністрів на Донбас. Він не повідомив, про міністрів яких країн йде мова. Разом з тим, він зазначив, що Донбас, зокрема, відвідає керівник ОБСЄ Мирослав Лайчак.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Міноборони України активність бойовиків на Донбасі вчора, 9 січня, залишалася на низькому рівні - зафіксовано 2 обстріли українських позицій з боку бойовиків. Сьогодні вранці, 10 січня, бойовики відкривали вогонь один раз - із заборонених мінометів 82-го калібру.

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