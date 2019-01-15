ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Вертолет с пятью министрами иностранных дел не смог долететь до Мариуполя

Новости » Политика    15.01.2019 - 13:23
Вертолет с пятью министрами иностранных дел не смог долететь до Мариуполя
Фото: министры в Днепре (facebook.com/pavloklimkin.ua)

Вертолет приземлился в аэропорту в Днепре

Военный вертолет с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины не долетел до Мариуполя из-за тяжелых погодних условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook министра заордонних дел Украины Павла Климкина.

Он рассказал, что в условиях тумана и угрозы обледенения, экипаж вертолета принял решение вернуться на Днепровсий аэродром.

"Очень хотел показать нашим друзьям Мариупольский порт, в котором сейчас всего два корабля, а когда-то кипела жизнь. Показать, что происходит на КПВВ через линию соприкосновения. В этот раз не получилось", - написал Климкин.

В то же время он сообщил, что сегодня будет организована видеосвязь с теми, кто ждал министров в Мариуполе.

Пока министры посещают больницу им. Мечникова в Днепре.

Вертолет с пятью министрами иностранных дел не смог долететь до Мариуполя

Напомним, сегодня, 15 января, министры иностранных дел Польши и стран Балтии должны были посетить Донбасс. Поездка была запланирована для ознакомления диполоматов с препятствием свободе судоходства через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.

Ранее сообщалось, что глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Украину на этой неделе.

Климкин выразил соболезнования из-за смерти мэра Гданьска Климкин обсудил со спикером Сеймаса Литвы украинско-литовское сотрудничество
Новости Украины МИД УкраиныПавел Климкин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь