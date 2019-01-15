Вертолет с пятью министрами иностранных дел не смог долететь до Мариуполя

Фото: министры в Днепре (facebook.com/pavloklimkin.ua)

Вертолет приземлился в аэропорту в Днепре

Военный вертолет с министрами иностранных дел Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Украины не долетел до Мариуполя из-за тяжелых погодних условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Facebook министра заордонних дел Украины Павла Климкина.

Он рассказал, что в условиях тумана и угрозы обледенения, экипаж вертолета принял решение вернуться на Днепровсий аэродром.

"Очень хотел показать нашим друзьям Мариупольский порт, в котором сейчас всего два корабля, а когда-то кипела жизнь. Показать, что происходит на КПВВ через линию соприкосновения. В этот раз не получилось", - написал Климкин.

В то же время он сообщил, что сегодня будет организована видеосвязь с теми, кто ждал министров в Мариуполе.

Пока министры посещают больницу им. Мечникова в Днепре.

Напомним, сегодня, 15 января, министры иностранных дел Польши и стран Балтии должны были посетить Донбасс. Поездка была запланирована для ознакомления диполоматов с препятствием свободе судоходства через Керченский пролив в порты Бердянска и Мариуполя.

Ранее сообщалось, что глава ОБСЕ и министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак посетит Украину на этой неделе.