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Вертоліт NASA на Марсі здійснив найдовший і найвищий політ

Автор: РБК-Україна

Вертоліт NASA Ingenuity вперше здійснив на Марсі найдовший і високий політ. Дрон подолав відстань в 1,6 км, а висота польоту склала 12 метрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NASA.

У NASA відзначили, що це був найскладніший політ з досконалих Ingenuity.

Надалі обстежений район може відвідати ровер Perseverance.

"Нинішній успіх марсіанського вертольота ознаменував собою Політ на загальну дальність в одну милю (1,6 км). Він проходив в районі, який називається"підняті хребти". Це був найскладніший політ з 10-ма пунктами поворотного маршруту, який виконувався на рекордній висоті 40 футів (12 метрів). Його розвідка допомагає марсоходу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня вертоліт NASA Ingenuity здійснив перший випробувальний політ на Марсі.

Спочатку перший політ вертольота Ingenuity на Марсі планувався 11 квітня, але через можливу технічну несправність його відклали.

Додамо, що на початку квітня вертоліт Ingenuity пережив першу морозну ніч на Марсі.

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