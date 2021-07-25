Вертолет NASA на Марсе совершил самый длинный и высокий полет

Вертолет NASA Ingenuity впервые совершил на Марсе самый длинный и высокий полет. Дрон преодолел расстояние в 1,6 км, а высота полета составила 12 метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NASA.
В NASA отметили, что это был самый сложный полет из совершенных Ingenuity.
В дальнейшем обследованный район может посетить ровер Perseverance.
"Нынешний успех марсианского вертолета ознаменовал собой полет на общую дальность в одну милю (1,6 км). Он проходил в районе, который называется "Поднятые хребты". Это был самый сложный полет с 10-ю пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на рекордной высоте 40 футов (12 метров). Его разведка помогает марсоходу Perseverance", - говорится в сообщении.
Напомним, 19 апреля вертолет NASA Ingenuity совершил первый испытательный полет на Марсе.
Изначально первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.
Добавим, что в начале апреля вертолет Ingenuity пережил первую морозную ночь на Марсе.