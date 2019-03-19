Вірогідність військового втручання США у Венесуелі не збільшилася, - Болтон

Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

Джон Болтон не вважає, що за останні дні ймовірність військового втручання збільшилася

Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон не вважає, що за останні дні ймовірність військового втручання США у Венесуелі зросла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю телеканалу Sky News.

За словами Болтона, з Венесуели за кордон зараз біжать разом з сім'ями високопоставлені військові, підтримка яких забезпечує стабільність чинного політичного режиму.

"Я не думаю, що ми зараз ближче до можливості військової акції. Хоча президент гранично чітко говорить про те, що розглядаються всі можливості. Необхідно пам'ятати про те, що у Венесуелі знаходиться близько 40-50 тис. американських громадян, так що про них ми також дбаємо", - сказав він.

Нагадаємо, США ввели санкції проти Венесуели, а саме проти венесуельської гірничодобувної корпорації та її голови. При цьому США виключили з санкционных списків по Венесуелі 12 фізосіб, причини поки не вказуються.

За словами Дональда Трампа, Сполучені Штати Америки ще не приступали до застосування найжорсткіших санкцій відносно Венесуели.

До цього США ввели санкції відносно російського банку, який допомагав уряду Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Раніше спеціальний представник президента США Дональда Трампа у Венесуелі Елліот Абрамс попереджав, що США можуть розширити санкции стосовно банків Венесуели, які підтримують президента країни Ніколаса Мадуро.