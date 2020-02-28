У Києві щодня дезінфікують громадський транспорт

Фото: дезінфекція у транспорті Києва (facebook.com/Kyivpastrans)

Температура тілі водіїв та контролерів перевіряється перед виїздом на маршрут і після заїзду в депо

У Києві в громадському транспорті щодня проводять дезінфекцію для запобігання захворювання грипом і гострими респіраторними захворюваннями. Про це йдеться в повідомленні "Київпастранс" Facebook.

Повідомляється, що щодня проводиться вологе прибирання миючими засобами салону транспорту, зовні автотранспорт миється раз на тиждень, або в залежності від рівня забруднення.

"У період підвищення епідеміологічної захворюваності грипом і гострими респіраторними захворюваннями для обробки поручнів салонів, дверей, підвіконня, ручок пасажирських сидінь та підлоги додатково застосовуємо ще й дезінфікуючі засоби", - розповіли в "Київпастранс".

Також перед виїздом на маршрут і після заїзду в депо додатково перевіряється температура тіла водіїв та контролерів лікарями.

Нагадаємо, протягом поточного епідеміологічного сезону в Україні померли 43 людини від ускладнень внаслідок грипу. Щотижня в Україні фіксують понад 200 тисяч хворих на ГРВІ та грип.

Також РБК-Україна писало, що департаментам охорони здоров'я обласних державних адміністрацій (ОДА) рекомендують відкласти планові операції, щоб підготуватися до спалаху коронавіруса в Україні.