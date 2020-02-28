У "Борисполі" госпіталізували українку, яка повернулась з Італії

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Українку госпіталізували у київську лікарню

Українку, яка прилетіла з Італії, направили до лікарні. Про це РБК-Україна повідомив речник прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, в громадянки України, яка прибула з Італії, не виявили коронавірус.

"Дану громадянку виявили на одному з рейсів, який прилетів з Італії. її передали медпрацівникам. Вона була направлена до одного з медзакладів в Києві. Наскільки мені відомо, що це ГРВІ звичайне", - заявив Демченко.

Він також наголосив, що з 25 лютого перевірку на температурний скринінг було проведено для 160 тисяч громадян, які прибули в Україну.

Раніше глава Національної служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі підтвердив інформацію про інфікування громадянки України коронавірусом. Він заявляв, що українка перебуває в лікарні у некритичному стані.

Як заявляв заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, вже у п'ятьох українців діагностували зараження коронавірусом. Усі заражені перебувають за межами України - четверо в Японії та одна українка в Італії.

Додамо, станом на 28 лютого в Україні не було офіційно підтверджено жодного випадку зараження коронавірусом COVID-19.