Верланов назвав своє звільнення політичним рішенням

Сергій Верланов вважає, що звільнення його з посади голови Державної податкової служби та звільнення голови Державної митної служби Максима Нефьодова є нічим не обгрунтоване "політичне рішення". Про це він заявив в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером", передає РБК-Україна.

"Я вважаю, що це є зміною курсу. Рішення є політичні. Ці рішення не мають жодної підстави стосовно ефективності", - сказав Верланов.

Колишній очільник податкової досі не знає, хто саме ініціював його звільнення, а його самого навіть не запросили на засідання Кабміну.

"У мене немає інформації, хто ініціював подання, тому що нас не кликали (на засідання Кабміну - ред.). Думаю, що ми піднімемо ці матеріали, вони будуть у пресі завтра-післязавтра", - додав звільнений глава податкової.

За його словами також, жодних консультацій з приводу цього рішення з ним не проводилось.

"Міністр фінансів не проводячи жодних консультацій зі мною як з головою Державної податкової служби, до речі ми брали участь у конкурсі й у нас 5-річний контракт, хоча законодавство було змінене, але чисто по-людськи треба було поговорити з нами. Цього зроблено не було", - каже Верланов.

Колишній очільник податкової стверджує, що зміна курсу відбувалась одразу після зустрічі президента Володимира Зеленського із представниками бізнесу у лютому.

До причин звільнення він також відносить виконання плану зі збору податків вперше за 8 років, і робота податкової може не подобатись політичним опонентам.

"Державна податкова служба вперше за 8 років у 2019 році виконала план, перші 6 місяців 2019 - було недовиконання, другі 6 місяців і останні 4 ми виконали та перевиконали план. Виконується вперше за 4 роки план по акцизам, по горілчаним виробам. Я думаю, що це все не подобається нашим політичним опонентам", - повідомив Верланов.

Окрім того, Верланов повідомив, що 24 квітня подав до Офісу генпрокурора заяву з проханням зареєструвати кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про злочин екс-міністром фінансів Ігорем Уманським.

"Вчора мною було подано заяву в Офіс генерального прокурора за заявами Ігоря Уманського щодо помилкового повідомлення про злочин. Я думаю, що якраз за 6 місяців ми поставимо в цій ситуації крапку", - сказав він.

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив з займаних посад голову ДМС Максима Нефьодова та керівника ДПС Сергія Верланова відповідно до статті 87 (1) закону про "Про державну службу".

Екс-прем’єр Олексій Гончарук назвав звільнення Сергія Верланова черговою помилкою влади та продовженням зачистки антикорупціонерів з уряду.

Своєю чергою, Сергій Верланов наголосив, що реформи фіскальних органів під загрозою, оскільки в уряді за останні два місяці жодним чином не акцентувалась увага на зобов'язаннях України перед міжнародними партнерами.