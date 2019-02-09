Верховний суд не задовольнив апеляцію Гриценка на рішення за позовом до ЦВК

Кандидат у президенти оскаржує відмову Центрвиборчкому в можливості віддалено працювати з Державним реєстром виборців

Кассационный административный суд Верховного суда Украины в пятницу, 8 февраля, отказал в удовлетворении апелляции кандидата в президенты, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко на решение суда первой инстанции, отклонившего его иск к ЦИК. Об этом сообщил адвокат кандидата Руслан Чернолуцкий, передает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Гриценко пытался опротестовать отказ Центризбиркома в возможности удаленно работать с Государственным реестром избирателей. ЦИК разрешила ему работать с базой данных реестра избирателей только в помещении комиссии и с использованием ее оборудования.

По словам Чернолуцкого, теперь штаб Гриценко намерен обжаловать в Окружном административном суде Киева само постановление ЦИК №170 от 25 октября 2018 года о внесении изменений в постановление ЦИК №74 от 26 марта 2014 года (о порядке передачи электронной копии базы данных Госреестра избирателей фракциям Верховной Рады и кандидатам в президенты при подготовке проведения выборов президента) в части незаконности пункта 3.5.

"Мы считаем, что изменения внесены ЦИК умышленно, за рамками избирательного процесса", - отметил представитель кандидата.

Напомним, народный депутат, заместитель председателя фракции БПП Сергей Березенко заявил о намерении подать иск против кандитата в президенты Анатолия Гриценко.