Верховний суд зняв заборону на примусовий продаж "дочки" російського банку

Верховний суд України відмовився задовольнити касаційні скарги російської державної корпорації ВЕБ.РФ і її української "дочки" ("Промінвестбанку"), які просили заборонити примусовий продаж банку. Про це йдеться в рішення суду від 6 листопада 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Суд залишив без змін постанову Київського апеляційного суду від 27 серпня на користь пов'язаної з Ігорем Коломойським ТОВ "Телерадіокомпанія " Жиса", яким було скасовано заборону Державної виконавчої служби вчиняти будь-які дії з продажу акцій "Промінвестбанку".

Нагадаємо, в травні 2018 року Третейський суд в Гаазі постановив, що Росія повинна компенсувати українським інвесторам з групи "Приват" 159 млн доларів за анексію Криму.

У січні 2019 року Верховний суд України дозволив заарештувати акції російських банків для стягнення компенсації за анексію Криму та "націоналізовані активи". Заявники 8 юридичних осіб та одна фізична особа (екс-власники "Приватбанку" і пов'язані з ними компанії) просили накласти арешт на акції "Ощадбанку", "Промінвестбанку" і "ВТБ банку".