Верховный суд снял запрет на принудительную продажу "дочки" российского банка

Верховный суд Украины отказался удовлетворить кассационные жалобы российской государственной корпорации ВЕБ.РФ и ее украинской "дочки" ("Проминвестбанка"), которые просили запретить принудительную продажу банка. Об этом говорится в решении суда от 6 ноября 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд оставил без изменений постановление Киевского апелляционного суда от 27 августа в пользу связанной с Игорем Коломойским ООО "Телерадиокомпания Жиса", которым был отменен запрет Государственной исполнительной службе совершать любые действия по продаже акций "Проминвестбанка".

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы". Заявители 8 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы "ПриватБанка" и связанные с ними компании) просили наложить арест на акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".