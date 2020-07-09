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Верховний суд США зобов'язав Трампа опублікувати податкові декларації

США, Четвер 09 липня 2020 23:31
Верховний суд США зобов'язав Трампа опублікувати податкові декларації
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: Надія Собенко

Право вилучити декларації суд дав прокурору округу Манхеттен Сайрусу Венсу

Верховний суд США зобов'язав президента Дональда Трампа розкрити фінансові звіти за останні дев'ять років. Декларації мають бути передані прокурору Нью-Йорка.

Про це повідомляє Reuters.

Згідно зі схваленим позовом, поданим декількома комітетами Конгресу, бухгалтерська фірма Mazars LLP, клієнтом якої є Трамп, зобов'язана розкрити дані про фінанси президента за останні дев'ять років.

Право вилучити декларації, проведені через приватну організацію Трампа, суд дав прокурору округу Манхеттен Сайрусу Венсу. Прокурор розслідує можливе приховування платежів порноакторці Стормі Деніелс і колишній моделі Playboy Карен Макдугал, які стверджували, що у них був інтимний зв'язок з Трампом.

У той же час суд відмовив Палаті представників Конгресу США в доступі до податкових декларацій Трампа.

Демократи в Конгресі стверджували, що ці документи дозволили б визначити причетність президента до шахрайства, відмивання грошей і незаконному використанню службових повноважень. Вони запитували документи Трампа у двох банків, Capital One і Deutsche Bank, а також у бухгалтерської компанії Mazars USA.

Прес-секретар глави держави Кейлі Макінані на брифінгу, трансляція якого велася на сайті Білого дому заявила, що Трамп оприлюднить податкові декларації після завершення аудиторської перевірки.

Зазначимо, Трамп - перший президент США після Річарда Ніксона, який відмовився публікувати відомості зі своїх податкових декларацій. Захист Трампа стверджував, що він як чинний президент має імунітет на розслідування і кримінальні переслідування.

Нагадаємо, на початку травня 2019 року Мінфін Конгресу США відмовив у доступі до податкових декларацій президента Дональда Трампа.

Пізніше у Вашингтоні окружний суддя виніс рішення на користь комітету Палати представників США, який запитував фінансові документи американського президента Дональда Трампа в його бухгалтерської фірми.

Юристи Трампа звернулися до Верховного суду з проханням заблокувати дію повістки нижньої палати Конгресу США щодо передачі їй фінансових документів Трампа.

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