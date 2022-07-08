Бойовики "ДНР" скасували мораторій на виконання смертних вироків

Так звана "народна рада" бойовиків "ДНР" скасувала мораторій на виконання смертних вироків. Таким чином, окупанти узаконили страту, під яку потрапляють добровольці, які воювали на боці ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " РИА-Новости ".

"Смертна кара може бути встановлена тільки за особливо тяжкі злочини, що посягають на життя, а також за окремі злочини, вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці", - заявили в так званій "народній раді ДНР".

Як відомо, "суд ДНР засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на боці України до смертної кари. Їх планують розстріляти.

Один із захоплених добровольців британець Ейден Аслін вже попрощався з рідними і повідомив їм, що його скоро стратять бойовики "ДНР".

При цьому британські ЗМІ повідомляли, що засуджених до страти британських солдатів можуть обміняти на кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.