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НБУ планує зменшити доларизацію економіки в два рази

Новини » Економіка    10.06.2019 - 13:28
НБУ планує зменшити доларизацію економіки в два рази
Фото: Олег Чурій (www.bank.gov.ua)

Процес має відбуватися в природній спосіб

Рівень доларизації, тобто частки кредитів та депозитів в іноземній валюті, в Україні перевищує 40%, однак її природній показник для України становить близько 20%. Про це заявив заступник голови Національного банку України Олег Чурій, повідомляється на сторінці НБУ у Facebook.

Як зазначив Чурій, разом із запровадженням плаваючого курсу та валютною лібералізацією важливо, щоб поступово відбувалась дедоларизація української економіки.

Дедоларизація має відбуватись у природній спосіб: через збільшення привабливості розрахунків та накопичень у національній валюті. "Жорстку монетарну політику, спрямовану на зниження інфляції, теж можна вважати опосередкованим інструментом дедоларизації, адже вона робить гривню привабливішою для інвестицій та накопичень", - сказав Чурій.

Заступник голови НБУ зазначив, що стійке зростання економіки забезпечує країну валютними надходженнями від експорту, а стримана монетарна політика та плаваючий курс національної валюти приваблюють капітал іноземних інвесторів.

НБУ планує зменшити доларизацію економіки в два рази

Нагадаємо, за даними НБУ, економіка України все ще вразлива до надмірних курсових коливань. Як зазначається у звіті Національного банку про запровадження заходів захисту, економіка та фінанси України залишаються критично залежними від зовнішньої кон’юнктури, яка відображає бізнес-цикли провідних світових економік та політику їхніх держав.

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