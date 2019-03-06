Верховний суд підтвердив законність постанови ЦВК щодо підкупу виборців

Йдеться про скандальну постанову про так звану "легітимізацію підкупу виборців"

Верховный суд Украины подтвердил легитимность разъяснения Центральной избирательной комиссии по ведению предвыборной агитации на выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Так, соответствующие решения суд вынес 4 и 5 марта.

"4-5 марта Верховный суд вынес решения по делам по искам кандидатов на пост президента Украины Анатолия Гриценко и Виталия Куприя к Центральной избирательной комиссии о правомерности постановления комиссии № 376 "О разъяснении по реализации положений части шестой статьи 64 закона "О выборах президента Украины", - сказано в сообщении.

Указано, что решениями двух коллегий Верховного суда установлено, что постановление ЦИК было принято в пределах ее компетенции в целях единообразного применения, обеспечения реализации и защиты конституционных избирательных прав граждан во время избирательного процесса на выборах 2019.

"В решениях отмечается, что принятое комиссией Разъяснение касается вопроса отделения косвенного подкупа избирателей в процессе предвыборной агитации от запретов и/или ограничений, установленных в законодательстве о проведении предвыборной агитации", - добавили в ЦИК.

Кроме того, суд подтвердил, что разъяснения и рекомендации комиссии могут касаться других лиц, кроме избирательных комиссий или комиссий по референдуму, ведь обязательность их выполнения, по своей сути, означает необходимость их учета всеми без исключения лицами при решении вопроса о применении законодательства о выборах и референдуме, которое охватывается соответствующим разъяснением и/или рекомендации.

"Согласно законодательству, установлено и требование комиссии по неуклонному осуществлению финансирования проведения предвыборной агитации исключительно через избирательные фонды, что в том числе должно касаться необходимости возмещения расходов физических лиц, привлеченных к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации на бесплатной основе, на телефонные услуги, проезд, питание, проживание и другие расходы в случае осуществления предвыборной агитации в другом населенном пункте и т.д." - указано в сообщении.

ЦИК подчеркивает, что указанными решениями доказана "легитимность принятого Центральной избирательной комиссией разъяснения и его соответствие закону".

Так, ранее в избирательном штабе кандидата в президенты Анатолия Гриценко заявили, что ЦИК постановлением позволил практически прямой и косвенный подкуп. Отмечалось, что юрлица могут тратить средства из избирательного фонда кандидата на оплату работы агитаторов в виде компенсации за услуги связи, проезд, питание, проживание. При этом до момента принятия постановления это считалось прямым и косвенным подкупом избирателей.

В штабе также подчеркивали, что данный документ позволяет юрлицам привлекать избирателей к агитации без заключения с ними гражданско-правовых договоров или трудовых договоров, а юрлица освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК оспорит в суде противоправность своего постановления о подкупе избирателей.

Как писало РБК-Украина ранее, в комитете парламента по вопросам правоохранительной деятельности настаивают на усилении Верховной радой ответственности за подкуп избирателей в ходе выборов 2019.