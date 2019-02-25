Раду закликали посилити відповідальність за підкуп виборців

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Очікується, що прийняття закону припинить взаємні звинувачення політсил у підкупі виборців

У комітеті парламенту з питань правоохоронної діяльності наполягають, що Верховна рада має посилити відповідальність за підкуп виборців у ході виборів 2019. Про це повідомив голова комітету Андрій Кожем'якін, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардеп закликав поставити у вівторок, 26 лютого, відповідний законопроект №8270 та чотири альтернативні до нього першим питанням.

"Мені здається, не треба вас закликати до додержання виборчого законодавства. Тому прошу завтра першим питанням поставте законопроект №8270 та чотири альтернативні до нього. Це законопроект про посилення відповідальності з 3 до 6 років за підкуп, порушення виборчого законодавства і таке інше", - повідомив Кожем'якін.

За його словами, це питання виборчого законодавства також можна віднести до забезпечення безпеки України. Депутат наголосив, що прийняття законопроекту припинить взаємні звинувачення політсил у підкупі виборців.

Нагадаємо, раніше спікер ВР Андрій Парубій заявив, що народні депутати дискредитують вибори 2019. Зокрема, в ході погоджувальної ради ВР состолся суперечка між представниками фракцій "Блок Петра Порошенка", "Батьківщина" і "Самопоміч" по темі підкупу виборців.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого комітет Верховної ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності підтримав прийняття закону №8270, яким регламентується підвищення штрафів за порушення на виборах 2019.

Додамо, на сайті Верховної ради 13 квітня 2018 року з'явився урядовий законопроект №8270 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства".