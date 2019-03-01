ЦВК оскаржить у суді протиправність своєї постанови щодо підкупу виборців

Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комісії заявили, що інформація про те, що постанова є неправомірною, спрямована на тиск і дискредитацію ЦВК

У Центральній виборчій комісії прокоментували скандальну постанову про так звану "легітимізацію підкупу виборців" на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комісії.

Зокрема, йдеться про постанову від 22 лютого 2019 року № 376, якою було затверджено Роз’яснення щодо застосування положень частини шостої статті 64 закону "Про вибори президента України".

Підкреслимо, що раніше у виборчому штабі кандидата у президента Анатолія Гриценка заявили, що ЦВК постановою дозволила практично прямий і непрямий підкуп. Зазначалося, що юридичні особи можуть витрачати кошти з виборчого фонду кандидата на оплату роботи агітаторів у вигляді компенсації за послуги зв'язку, проїзд, харчування, проживання. При цьому до моменту прийняття цієї постанови це вважалося прямим і непрямим підкупом виборців.

У штабі також підкреслювали, що ця ж постанова дозволяє юрособам залучати виборців до агітації без укладення з ними цивільно-правових договорів або трудових договорів, а юридичні особи звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

У ЦВК зазначили, що вказану постанову було оскаржено в судовому порядку.

"За результатами розгляду двох таких справ Шостим апеляційним адміністративним судом як судом першої інстанції ухвалено протилежні між собою рішення, одним з яких зазначену постанову Комісії загалом визнано правомірною, а іншим - протиправною та нечинною", - поінформували у комісії.

У відомстві звернули увагу, що рішення Шостого апеляційного адміністративного суду як від 28 лютого 2019 року в справі № 855/57/19, так і від 1 березня 2019 року в справі № 855/58/19 наразі законної сили не набрали та можуть бути переглянуті в апеляційному порядку.

"Статтею 1291 Конституції України та статтею 14 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що виконанню підлягають судові рішення, що набрали законної сили. Центральна виборча комісія має намір оскаржити рішення суду першої інстанції, а отже, остаточне судове рішення у цьому питанні буде ухвалено Верховним судом", - підкреслили у Центрвиборчкомі.

У зв'язку з цим у ЦВК підкреслили, що зараз не можна казати про незаконність постанови.

"Передчасно поширена окремими суб’єктами інформація про те, що постанова Центральної виборчої комісії від 22 лютого 2019 року №376 є неправомірною чи такою, що не підлягає виконанню, є безпідставною та необґрунтованою, а також такою, що завідомо спрямована на тиск і дискредитацію Центральної виборчої комісії у цілях делегітимізації виборчого процесу", - заявили у комісії.

Також у коментарі РБК-Україна в ЦВК повідомили, що на даний момент документ є чинним.

Нагадаємо, у комітеті парламенту з питань правоохоронної діяльності наполягають, що Верховна рада повинна посилити відповідальність за підкуп виборців у ході виборів 2019.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого правовий комітет підтримав прийняття закону №8270, яким регламентується підвищення штрафів за порушення на виборах 2019.

Додамо, на сайті Верховної ради 13 квітня 2018 року з'явився урядовий законопроект №8270 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства".