Верховний суд підтвердив законність постанови ЦВК щодо підкупу виборців

Фото: Верховний суд України (Андрій Коваль/РБК-Україна)

Йдеться про скандальну постанову про так звану "легітимізацію підкупу виборців"

Верховний суд України підтвердив легітимність роз’яснення Центральної виборчої комісії щодо ведення передвиборної агітації на виборах 2019. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комісії.

Так, відповідні рішення суд виніс 4 та 5 березня.

"4-5 березня Верховний суд виніс рішення у справах за позовами кандидатів на пост президента України Анатолія Гриценка і Віталія Купрія до Центральної виборчої комісії щодо правомірності постанови комісії № 376 "Про роз’яснення щодо реалізації положень частини шостої статті 64 закону "Про вибори Президента України", - сказано у повідомленні.

Вказано, що рішеннями двох колегій Верховного суду встановлено, що постанова ЦВК була прийнята в межах її компетенції з метою однакового застосування, забезпечення реалізації і захисту конституційних виборчих прав громадян під час виборчого процесу на виборах 2019.

"У рішеннях зазначається, що прийняте комісією Роз'яснення стосується питання відокремлення непрямого підкупу виборців у процесі передвиборної агітації від заборон та/або обмежень, установлених в законодавстві щодо проведення передвиборної агітації", - додали у ЦВК.

Крім того, суд підтвердив, що роз'яснення і рекомендації комісії можуть стосуватися інших осіб, окрім виборчих комісій чи комісій з референдуму, адже обов'язковість їх виконання, по своїй суті, означає необхідність їх врахування усіма без виключення особами при вирішенні питання щодо застосування законодавства про вибори і референдум, яке охоплюється відповідним роз'ясненням та/або рекомендацією.

"Відповідною законодавству, встановлена і вимога комісії щодо неухильного здійснення фінансування проведення передвиборної агітації виключно через виборчі фонди, що в тому числі має стосуватися необхідності відшкодування витрат фізичних осіб, залучених до безпосереднього здійснення заходів передвиборної агітації на безоплатній основі, на телефонні послуги, проїзд, харчування, проживання та інші витрати в разі здійснення передвиборної агітації в іншому населеному пункті тощо", - вказано у повідомленні.

ЦВК підкреслює, що вказаними рішеннями доведено "легітимність прийнятого Центральною виборчою комісією роз'яснення та його відповідність закону".

Так, раніше у виборчому штабі кандидата в президенти Анатолія Гриценка заявили, що ЦВК постановою дозволила практично прямий і непрямий підкуп. Зазначалося, що юрособи можуть витрачати кошти з виборчого фонду кандидата на оплату роботи агітаторів у вигляді компенсації за послуги зв'язку, проїзд, харчування, проживання. При цьому до моменту прийняття постанови це вважалося прямим і непрямим підкупом виборців.

У штабі також підкреслювали, що даний документ дозволяє юрособам залучати виборців до агітації без укладення з ними цивільно-правових договорів або трудових договорів, а юрособи звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК оскаржить у суді протиправність своєї постанови про підкуп виборців.

Як писало РБК-Україна раніше, в комітеті парламенту з питань правоохоронної діяльності наполягають на посиленні Верховною радою відповідальності за підкуп виборців у ході виборів 2019.