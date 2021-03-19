Верховний суд відкрив три провадження щодо оскарження санкцій проти Медведчука

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України відкрив провадження у трьох справах щодо оскарження указу президента України № 64/2021 про застосування санкцій проти нардепа Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Про це повідомляє прес-служба суду на своїй сторінці у Facebook

Зокрема, відкрито провадження у трьох справах за позовами, якими оскаржується указ президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Сьогодні, 19 березня було відкрито провадження у справі № 9901/73/21за адміністративним позовом Віктора Медведчука, який оскаржив п. 7 додатка 1 до введеного в дію Указом Президента України № 64/2021 рішення РНБО України, відповідно до якого застосовано санкції до позивача. Справу призначено до розгляду в судовому засіданні на 14 квітня 2021 року о 15:00.

Раніше, ухвалою від 18 березня 2021 року у справі № 9901/74/21 відкрито провадження в адміністративній справі за позовною заявою Оксани Марченко, у якій оскаржено п. 5 додатка 1 до рішення РНБО України, відповідно до якого застосовано санкції до позивачки. Розгляд справи в судовому засіданні призначено на 13 квітня 2021 року об 11:00.

Прес-служба суду нагадала, що на 7 квітня 2021 року о 9:30 призначено розгляд справи № 9901/69/21 за позовом Міжнародної комерційної компанії «EVIRER LTD» (ОАЕ), у якому оскаржено п. 1 додатка 2 до рішення РНБО України, відповідно до якого застосовано санкції до позивача.

"Крім цього, 17 березня 2021 року надійшов позов, яким оскаржується п. 3 додатка 1 до введеного в дію цим Указом рішення РНБО України, відповідно до якого застосовано санкції до позивача - громадянки України Наталії Лавренюк (реєстраційний номер справи - № 9901/80/21)", - додали в суді.