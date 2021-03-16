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Медведчук оскаржив у Верховному суді запровадження проти нього санкцій

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 19:24
Медведчук оскаржив у Верховному суді запровадження проти нього санкцій Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Народний депутат Віктор Медведчук оскаржив запровадження проти нього українською владою санкцій. Відповідний позов 16 березня отримав Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду України.

Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Зазначається, що позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/73/21.

"16 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується указ президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", а саме п. 7 дод. 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача - громадянина України Віктора Медведчука", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, РНБО 19 лютого схвалила санкції проти народного депутата Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Причиною санкцій є фінансування тероризму.

Згідно з даними останнього опитування Центру Разумкова, на початку березня 54% опитаних заявили, що підтримують запровадження цих санкцій (серед тих, хто знав про ці санкції ще до проведення соціологічного опитування - 61%), не підтримують ці санкції - відповідно 21% і 23%.

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