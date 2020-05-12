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НБУ роз'яснив суть "антиколомойського" законопроекту

Новини » Економіка     12.05.2020 - 11:21
НБУ роз'яснив суть "антиколомойського" законопроекту
Фото: Національний банк (РБК-Україна)

У НБУ вважають, що законопроект скоріше "антишахрайський", ніж "антиколомойський"

Банківський законопроект №2571-д, який Верховна рада розгляне 13 травня, є надзвичайно важливим для України. Про це повідомляє прес-служба Національного банку (НБУ).

Як зазначається в повідомленні прес-служби, цей проект називають "антиколомойським", "але він скоріше "антишахрайський", ніж "антиколомойський"".

У НБУ наголошують, що суть законопроекту наступна. У разі, якщо банк став неплатоспроможним та виводиться з ринку, вкладникам повертають кошти, починається ліквідація. І суд більше не зможе скасувати чи зупинити ліквідацію. Власник банку не зможе повернути банк собі. Також він не зможе відновити роботу банку.

"Це не означає, що власник банку стане беззахисним перед державою. Він зможе піти до суду і доводити незаконність рішення НБУ. Якщо він доведе свою правоту, тоді має підтвердити в суді, що в банку на момент виведення з ринку лишався якийсь капітал", - йдеться в повідомлені.

На наступному етапі підключається незалежний арбітр, який доведе чи спростує наявність у банку капіталу. Цим арбітром буде міжнародний аудитор, якого обиратиме суд. Підрахований аудитором обсяг капіталу (якщо він є), власник може отримати назад у грошовій формі. Також він може претендувати на компенсацію упущеної вигоди і моральні збитки. Це називається компенсація збитків, додали в НБУ

Прес-служба НБУ також спростувала декілька міфів щодо законопроекту. Серед них той, що закон заборонить повернення "ПриватБанку" колишнім власникам.

"Частково правда. Але враховуйте, що повернення банку Ігорю Коломойському неможливе вже за чинного законодавства (закон "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"). У законі є норма, що попередній власник націоналізованого банку не може ні вимагати повернення банку назад, ні вимагати компенсацію за банк. 2571-д - це лише додатковий запобіжник", - йдеться в повідомленні НБУ.

НБУ роз'яснив суть &quot;антиколомойського&quot; законопроекту

Як повідомляло РБК-Україна, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) погодиться вести переговори з Україною про нову програму тільки після схвалення Верховною радою банківського законопроекту 2571-д.

Нагадаємо, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді ухвалити остаточний варіант закону про банки.

Теги Новини України Закон
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