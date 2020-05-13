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В Приватбанку відреагували на "антиколомойський" закон

Новини » Економіка     13.05.2020 - 16:01
В Приватбанку відреагували на "антиколомойський" закон
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Банк зможе розвиватися без оглядки на дії колишніх власників

Голова правління державного "Приватбанку" Петр Крумханзл прокоментував схвалення Верховною радою закону про збанкрутілі і націоналізовані банки. Про це повідомляє прес-служба банку.

Як нагадав Крумханзл, для збереження і спасіння "ПриватБанку" держава витратила понад 155 млрд грн.

За його словами, після ухвалення закону банк "зможе й надалі впевнено працювати та стрімко розвиватися, не зважаючи на спроби попередніх власників визнати його націоналізацію незаконною".

В Приватбанку відреагували на &quot;антиколомойський&quot; закон

Як повідомляло РБК-Україна, прийнятий Верховною радою закон про збанкрутілі і націоналізовані банки (проект 2571-п) дає "зелене світло" для підписання угоди з Міжнародним валютним фондом. Закон був головною попередньою умовою МВФ.

Нагадаємо в НБУ вважають, що закон - лише додатковий запобіжник для повернення "ПриватБанку" Ігорю Коломойському, оскільки це неможливо навіть за чинним законодавством. При цьому в законі є норма, що попередній власник націоналізованого банку не може вимагати повернення банку назад, ані вимагати компенсацію за банк.

Теги Новини України ПриватБанкбанкиВерховна РадаІгор Коломойский
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