Верховний суд залишив у силі відмову ЦВК у реєстрації Симоненка кандидатом у президенти

Верховний суд визнав правильним висновок суду першої інстанції про правомірність відмови ЦВК лідера Компартії України Петра Симоненка

Верховный суд Украины оставил в силе отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) лидеру Коммунистической партии Петру Симоненко в регистрации кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы суда, опубликованное в Facebook.

В Верховном суде пояснили, что "если кандидат на пост президента Украины выдвинут партией, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", это обусловливает отказ ему в регистрации".

Ранее сообщалось, что 29 января лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко подал документы в ЦИК. При этом ЦИК отказал в регистрации кандидатом на пост президента Симоненко. По словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, решение об отказе было принято 16 членами комиссии единогласно.

В свою очередь Симоненко обжаловал в шестом апелляционном административном суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом в президенты Украины

Напомним, министр юстиции Павел Петренко заявил, что Симоненко может выставить свою кандидатуру на выборы президента только как самовыдвиженец. По его словам, Коммунистическая партия Украины не имеет права выдвигать кандидатов на пост президента.