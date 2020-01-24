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Верховний суд зупинив забудову в одному з районів Києва

Новини » Надзвичайні події     24.01.2020 - 16:43
Верховний суд зупинив забудову в одному з районів Києва
Фото: Солом'янський район Києва (wikimedia.orgVasyatka1)

Покупець незаконно використовував механізм оформлення у користування земельної ділянки

Офіс Генерального прокурора у Верховному суді відстояв позицію щодо повернення в комунальну власність земельної ділянки вартістю понад 3,4 млн грн у Солом'янському районі Києва. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Так, Верховний суд відхилив касаційну скаргу комерційної структури та залишив без змін рішення суду про визнання незаконним та скасування рішення міської ради про передачу товариству земельної ділянки для будівництва.

"Покупець незаконно використовував механізм оформлення у користування земельної ділянки в спрощеному порядку - без земельних торгів. Зокрема, товариство при наявності права власності на нежитлове приміщення площею 150 кв. м. отримало в користування землю комунальної власності, яка в 10 разів перевищує площу нерухомості", - йдеться в повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Київметробуд" відмивав відсотки з більш ніж мільярда гривень, виділених на будівництво метро на Виноградар в Києві. Посадові особи "Київметробуд" поклали виділені для будівництва метро кошти на депозит у банк.

Також РБК-Україна писало, що будівельна галузь в 2019 році показала рекордне зростання. наприкінці року темпи сповільнилися, але за рік будівництво зросло на 20%.

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