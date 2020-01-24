ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Верховный суд остановил застройку в одном из районов Киева

Новости » Происшествия     24.01.2020 - 16:43
Верховный суд остановил застройку в одном из районов Киева
Фото: Соломенский район Киева (wikimedia.orgVasyatka1)

Покупатель незаконно использовал механизм оформления в пользование земельного участка

Офис Генерального прокурора в Верховном суде отстоял позицию относительно возвращения в коммунальную собственность земельного участка стоимостью свыше 3,4 млн грн в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, Верховный суд отклонил кассационную жалобу коммерческой структуры и оставил без изменений решение суда о признании незаконным и отмене решения городского совета о передаче обществу земельного участка для строительства.

"Покупатель незаконно использовал механизм оформления в пользование земельного участка в упрощенном порядке - без земельных торгов. В частности, общество при наличии права собственности на нежилое помещение площадью 150 кв. м. получило в пользование землю коммунальной собственности, которая в 10 раз превышает площадь недвижимости", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что "Киевметрострой" отмывал проценты с более чем миллиарда гривен, выделенных на строительство метро на Виноградарь в Киеве. Должностные лица "Киевметрострой" положили выделенные для строительства метро средства на депозит в банк.

Также РБК-Украина писало, что строительная отрасль в 2019 году показала рекордный рост. В конце года темпы замедлились, но за год строительство выросло на 20%.

Убийство Шеремета: суд смягчил меру пресечения Дугарь Еврокомиссия попросила суд ЕС принять меры против польского закона о судьях
Новости Украины КиевзастройкаСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь