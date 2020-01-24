Верховный суд остановил застройку в одном из районов Киева

Фото: Соломенский район Киева (wikimedia.orgVasyatka1)

Покупатель незаконно использовал механизм оформления в пользование земельного участка

Офис Генерального прокурора в Верховном суде отстоял позицию относительно возвращения в коммунальную собственность земельного участка стоимостью свыше 3,4 млн грн в Соломенском районе Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Так, Верховный суд отклонил кассационную жалобу коммерческой структуры и оставил без изменений решение суда о признании незаконным и отмене решения городского совета о передаче обществу земельного участка для строительства.

"Покупатель незаконно использовал механизм оформления в пользование земельного участка в упрощенном порядке - без земельных торгов. В частности, общество при наличии права собственности на нежилое помещение площадью 150 кв. м. получило в пользование землю коммунальной собственности, которая в 10 раз превышает площадь недвижимости", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что "Киевметрострой" отмывал проценты с более чем миллиарда гривен, выделенных на строительство метро на Виноградарь в Киеве. Должностные лица "Киевметрострой" положили выделенные для строительства метро средства на депозит в банк.

Также РБК-Украина писало, что строительная отрасль в 2019 году показала рекордный рост. В конце года темпы замедлились, но за год строительство выросло на 20%.