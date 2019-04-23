Верховний суд М'янми відхилив апеляцію журналістів Reuters

Верховний суд М'янми відхилив апеляцію двох журналістів агенції Reuters Ва Лоні і Кьяу З Оо, яких в 2018 році посадили на сім років за звинуваченням у порушенні закону про державну таємницю". Про це повідомив суддя Шое Найнг, передає BBC.

"Вони Ва Лоні і Кьяу Шое Го - ред.) були засуджені на 7 років, і це рішення залишається в силі", - заявив суддя.

Разом з тим суддя не поділився ніякими подробицями.

Нагадаємо, двох журналістів Reuters Ва Лоні і Кьяу З Оо затримали 12 грудня 2017 року. Поліція пред'явила їм звинувачення в придбанні "важливих секретних документів" у двох поліцейських. У той час журналісти проводили розслідування вбивства 10 мусульман рохінджа в західному штаті М'янми Ракайни під час репресій з боку армії. Журналісти відмовилися визнавати свою провину. Більш того, в агентстві заявили, що справа сфабрикована поліцією.

На початку лютого 2019 року захист двох незаконно засуджених журналістів агентства Reuters Ва Лоні і Кьяу З Оо подав апеляцію до Верховного суду М'янми з проханням скасувати вирок. В апеляції зазначається, що в рішенні суду нижчої інстанції присутні помилки.

Зазначимо, Конгрес США прийняв резолюцію, в якій закликає владу М'янми звільнити засуджених журналістів Reuters Ва Лоне і Кьяу Шое Оо. Також Конгрес визнав, що дії влади М'янми щодо мусульманської меншини рохінджа є "геноцидом" і "злочином проти людяності.