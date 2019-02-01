Адвокати засуджених журналістів Reuters подали апеляцію у Верховний суд М'янми

Фото: Ва Лоне і Кьяв Шое Оо (twitter.com.slodek)

У рішенні суду нижчої інстанції присутні помилки

Захист двох незаконно засуджених журналістів агентства Reuters Ва Лоні і Кьяу З Оо подав апеляцію у Верховний суд М'янми з проханням скасувати вирок. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

В апеляції зазначається, що в рішенні суду нижчої інстанції присутні помилки.

"У нашій петиції міститься прохання до Верховного суду забезпечити правосуддя двом репортерам, виправити помилки нижчестоящих судів і звільнити наших журналістів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що її країна дуже розчарована рішенням суду за вироком Ва Лоне і Кьяв Шое Оо, і закликала владу М'янми негайного звільнити обох журналістів. Також в ЄС закликали М'янми звільнити засуджених журналістів Reuters.

Додамо, що суд М'янми визнав співробітників Reuters винними в отриманні доступу до секретних документів про пересування армії та поліції і засудив до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що слідчі ООН заявили, що військові М'янми проводили масові вбивства, групові зґвалтування мусульман з "геноцидними намірами", а головнокомандувач і п'ять генералів повинні постати перед судом за самі тяжкі злочини.