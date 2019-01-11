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У ЄС відреагували на рішення суду М'янми щодо журналістів Reuters

Новини » Політика    11.01.2019 - 20:33
У ЄС відреагували на рішення суду М'янми щодо журналістів Reuters
Фото: Ва Лоне і Кьяв Шое Оо (twitter.com.slodek)

В ЄС зазначили, що постанова викликає серйозні сумніви у незалежності судової системи М'янми

Рішення суду, яке підтверджує засудження журналістів Reuters Ва Лоні і Кьяу Со Оо на сім років позбавлення волі - упущена можливість виправити помилку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву на сайті ЄС.

В ЄС зазначили, що постанова викликає серйозні сумніви у незалежності судової системи М'янми

"Це ще один крок назад до свободи ЗМІ, права громадськості на інформацію та верховенства закону в М'янмі", - йдеться в повідомленні.

Раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що її країна дуже розчарована рішенням суду за вироком Ва Лоне і Кьяв Шое Оо, і закликала владу М'янми негайного звільнити обох журналістів. Також в ЄС закликали М'янму звільнити засуджених журналістів Reuters.

Додамо, що суд М'янми визнав співробітників Reuters винними в отриманні доступу до секретних документів про пересування армії та поліції і засудив до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що слідчі ООН заявили, що військові М'янми проводили масові вбивства, групові зґвалтування мусульман з "геноцидними намірами", а головнокомандувач і п'ять генералів повинні постати перед судом за самі тяжкі злочини.

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