Конгрес США закликає М'янму звільнити журналістів Reuters

Фото: Ва Лоне і Кьяв Шое Оо (twitter.com.slodek)

Конгрес визнав, що дії влади М'янми щодо мусульманської меншини рохінджа є "геноцидом"

Конгрес США прийняв резолюцію, в якій закликає владу М'янми звільнити засуджених журналістів Reuters Ва Лоне і Кьяв Шое Оо. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Також Конгрес визнав, що дії влади М'янми щодо мусульманської меншини рохінджа є "геноцидом" і "злочином проти людяності.

Нагадаємо, віце-президент США Майк Пенс обговорив з лідером М'янми Аун Сан Су Чжі можливість помилування двох журналістів Reuters, яких засудили до семи років позбавлення волі за звинуваченням у порушенні закону про державну таємницю.

Раніше міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що її країна дуже розчарована рішенням суду за вироком Ва Лоне і Кьяв Шое Оо, і закликала владу М'янми негайного звільнити обох журналістів. Також в ЄС закликали М'янму звільнити засуджених журналістів Reuters.

Додамо, що суд М'янми визнав співробітників Reuters винними в отриманні доступу до секретних документів про пересування армії та поліції і засудив до 7 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що слідчі ООН заявили, що військові М'янми проводили масові вбивства, групові зґвалтування мусульман з "геноцидними намірами", а головнокомандувач і п'ять генералів повинні постати перед судом за самі тяжкі злочини.