"Верховний суд Криму залишив під вартою активіста Приходько

Підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд" Криму в четвер, 31 жовтня, відхилив апеляційну скаргу адвоката на арешт проукраїнського активіста Олега Приходька. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Як повідомляється, Приходько залишиться під вартою в СІЗО до 10 грудня 2019 року.

Нагадаємо, 28 жовтня Федеральна служба безпеки Російської Федерації пред'явила звинувачення жителю Криму Олегу Приходько в підготовці терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Приходько був затриманий 10 жовтня за підозрою в підготовці теракту на аннексированном півострові. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці. У його гаражі знайшли вибухівку. У суді він заявив, що йому підкинули співробітники ФСБ.

Додамо, що співробітники пенітенціарної установи у аннексированном Криму не видають Олегу Приходько ліки. У нього виявлені захворювання шлунково-кишкового тракту.

Крім того, співробітники ФСБ РФ затримали двох жителів Севастополя на адміністративному кордоні між Херсонською областю та аннексированным Кримом. Затримання проводилися в пунктах пропуску Армянськ і Джанкой.