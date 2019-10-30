На в'їзді в Крим ФСБ затримала двох жителів Севастополя

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Молодики нібито ввозили в Крим медичний препарат з групи опіатів Субутекс

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії затримали двох жителів Севастополя на адміністративному кордоні між Херсонською областю та аннексированным Кримом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що затримання проводилися в пунктах пропуску Армянськ і Джанкой. Як повідомляє ФСБ, чоловіків затримали за ввезення в Крим медичного препарату з групи опіатів Субутекс, який вони нібито регулярно купували в Україні. Крім того, російські силовики провели обшуки за місцем проживання одного із затриманих.

У відношенні затриманих порушено кримінальні справи за контрабанду наркотичних засобів. Імена затриманих невідомі.

Нагадаємо, 28 жовтня Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії висунула звинувачення жителю Криму Олегу Приходько в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Також РБК-Україна повідомляло, що ФСБ в аннексированому Криму цілеспрямовано переслідує місцевих жителів з проукраїнською позицією.