Арешт політв'язня Приходько оскаржуватимуть 31 жовтня

Фото: Олег Приходько (facebook com crimeahrg)

Приходько звинувачують у підготовці теракту та незаконному виготовленні зброї

Арешт політв'язня Олега Приходько оскаржуватимуть 31 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що підконтрольний Кремлю суд в Криму визначив дату засідання з розгляду апеляції на арешт проукраїнського активіста Олега Приходька.

"Розгляд апеляційної скарги на постанову підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя про взяття під варту Приходька відбудеться 31 жовтня, о 14:00 за місцевим часом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок, 28 жовтня, Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії висунула звинувачення жителю Криму Приходько в підготовці до терористичного акту і незаконному виготовленні вибухових речовин.

Як повідомляє РБК-Україна, Приходько затримали 10 жовтня за підозрою в підготовці теракту на аннексированном півострові. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці.

Повідомлялося, що в гаражі політв'язня знайшли вибухівку. У суді він заявив, що її йому підкинули співробітники ФСБ.

Також РБК-Україна писало, що співробітники пенітенціарної установи у анексованому Криму не видають Приходько ліки. У нього виявлені захворювання шлунково-кишкового тракту.